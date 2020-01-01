Токеномика Polter (POLTER)

Токеномика Polter (POLTER)

Откройте для себя ключевую информацию о Polter (POLTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Polter (POLTER)

Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform.

Официальный сайт:
https://polter.finance/
Whitepaper:
https://polter.gitbook.io/polter/

Токеномика и анализ цен Polter (POLTER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polter (POLTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 66,96K
$ 66,96K$ 66,96K
Общее предложение:
$ 88,09M
$ 88,09M$ 88,09M
Оборотное предложение:
$ 88,09M
$ 88,09M$ 88,09M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 66,96K
$ 66,96K$ 66,96K
Исторический максимум:
$ 1,81
$ 1,81$ 1,81
Исторический минимум:
$ 0,00037792
$ 0,00037792$ 0,00037792
Текущая цена:
$ 0,00076219
$ 0,00076219$ 0,00076219

Токеномика Polter (POLTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Polter (POLTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POLTER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POLTER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLTER, изучите текущую цену POLTER!

Прогноз цены POLTER

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.