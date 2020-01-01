Токеномика Polter (POLTER) Откройте для себя ключевую информацию о Polter (POLTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polter (POLTER) Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform. Официальный сайт: https://polter.finance/ Whitepaper: https://polter.gitbook.io/polter/ Купить POLTER сейчас!

Токеномика и анализ цен Polter (POLTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polter (POLTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,96K $ 66,96K $ 66,96K Общее предложение: $ 88,09M $ 88,09M $ 88,09M Оборотное предложение: $ 88,09M $ 88,09M $ 88,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,96K $ 66,96K $ 66,96K Исторический максимум: $ 1,81 $ 1,81 $ 1,81 Исторический минимум: $ 0,00037792 $ 0,00037792 $ 0,00037792 Текущая цена: $ 0,00076219 $ 0,00076219 $ 0,00076219 Узнайте больше о цене Polter (POLTER)

Токеномика Polter (POLTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polter (POLTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POLTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POLTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLTER, изучите текущую цену POLTER!

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