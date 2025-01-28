Цена Polly DeFi Nest (NDEFI)
Текущая цена Polly DeFi Nest (NDEFI) сегодня составляет 8.25 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена NDEFI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Polly DeFi Nest:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 240.52 USD
- Изменение цены Polly DeFi Nest в течение дня составляет +1.90%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Polly DeFi Nest на USD составило $ +0.154164.
За последние 30 дней изменение цены Polly DeFi Nest на USD составило $ -0.4215931500.
За последние 60 дней изменение цены Polly DeFi Nest на USD составило $ +4.1382198000.
За последние 90 дней изменение цены Polly DeFi Nest на USD составило $ +4.3627910758725585.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.154164
|+1.90%
|30 дней
|$ -0.4215931500
|-5.11%
|60 дней
|$ +4.1382198000
|+50.16%
|90 дней
|$ +4.3627910758725585
|+112.23%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Polly DeFi Nest: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.17%
+1.90%
-0.94%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
PollyFinance's nDEFI Nest is an automated, decentralized and non-custodial basket of tokens consisting of leading projects and protocols in the DeFi ecosystem. This "Nest" allows users to manage broad exposure to the key building blocks of the future of finance all while holding one token. The Nest system that holds these underlying tokens automatically allocates them to top farming opportunities so a users Nest can continue to grow, all while holding tokens across key projects in infrastructure, lending markets, decentralized exchanges, synthetics and yield aggregators. The Polly Finance nDEFI Nest values, allocations, reweighting and farming strategies are set by decentralized governance as voted on by the community.
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