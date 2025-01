Что такое Pollux Coin (POX)

Pollux coin is Blockchain-based decentralized cryptocurrency which runs on Tron Blockchain designed for the file sharing and storage of data. Where we can keep data securely in decentralized cloud storage without third party interference. There will be no issue of losing data as feared in the centralized cloud storage providers. Pollux coin holders will have multiple benefits in the future. The result is an overall cost reduction for the consumer. Pollux bringing Cloud storage on a public Blockchain network and acts as a distributed, decentralized storage facility that makes it more efficient and cost-effective.

Источник Pollux Coin (POX) Официальный веб-сайт