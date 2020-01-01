Токеномика Polar Inu (POLAR) Откройте для себя ключевую информацию о Polar Inu (POLAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Solana PumpFun Relaunch Polar Inu is a pioneering DeFi project built on the Solana blockchain, inspired by Polar, a resilient 9.5-year-old Siberian Husky. Our mission is to raise awareness for Polar’s medical treatments through innovative blockchain solutions and community engagement. By leveraging the power of decentralized finance, we aim to set a new standard of care for canines with cancer while fostering a supportive, transparent, and engaged global community. Join us in this special Solana PumpFun Relaunch FairLaunch Edition and be a part of our journey to make a difference! 🌟🐾❄️ Airdrop Note: 5% of the total supply (50,000,000 $POLAR) will be allocated to OG holders and early contributors. Your early support is invaluable to us! Официальный сайт: https://www.polarinu.xyz Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1z3-cAcxXg9nAWXb9VCcZm2na-UGd154U/view Купить POLAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Polar Inu (POLAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polar Inu (POLAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,01K $ 6,01K $ 6,01K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,01K $ 6,01K $ 6,01K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Polar Inu (POLAR)

Токеномика Polar Inu (POLAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polar Inu (POLAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POLAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POLAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLAR, изучите текущую цену POLAR!

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