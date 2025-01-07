Цена Polar Inu (POLAR)
Текущая цена Polar Inu (POLAR) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 32.29K USD. Цена POLAR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Polar Inu:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.72K USD
- Изменение цены Polar Inu в течение дня составляет +0.11%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены Polar Inu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Polar Inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Polar Inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Polar Inu на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.11%
|30 дней
|$ 0
|-63.27%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Polar Inu: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.29%
+0.11%
+29.26%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Solana PumpFun Relaunch Polar Inu is a pioneering DeFi project built on the Solana blockchain, inspired by Polar, a resilient 9.5-year-old Siberian Husky. Our mission is to raise awareness for Polar’s medical treatments through innovative blockchain solutions and community engagement. By leveraging the power of decentralized finance, we aim to set a new standard of care for canines with cancer while fostering a supportive, transparent, and engaged global community. Join us in this special Solana PumpFun Relaunch FairLaunch Edition and be a part of our journey to make a difference! 🌟🐾❄️ Airdrop Note: 5% of the total supply (50,000,000 $POLAR) will be allocated to OG holders and early contributors. Your early support is invaluable to us!
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