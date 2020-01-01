Токеномика PokPok Golden Egg (PEGG)

Токеномика PokPok Golden Egg (PEGG)

Откройте для себя ключевую информацию о PokPok Golden Egg (PEGG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PokPok Golden Egg (PEGG)

PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round!

Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled.

At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.

Официальный сайт:
https://pokpok.io
Whitepaper:
https://pokpok.gitbook.io

Токеномика и анализ цен PokPok Golden Egg (PEGG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PokPok Golden Egg (PEGG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 523,49K
$ 523,49K$ 523,49K
Общее предложение:
$ 10,59M
$ 10,59M$ 10,59M
Оборотное предложение:
$ 7,18M
$ 7,18M$ 7,18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 772,42K
$ 772,42K$ 772,42K
Исторический максимум:
$ 5,81
$ 5,81$ 5,81
Исторический минимум:
$ 0,055458
$ 0,055458$ 0,055458
Текущая цена:
$ 0,073029
$ 0,073029$ 0,073029

Токеномика PokPok Golden Egg (PEGG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PokPok Golden Egg (PEGG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PEGG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PEGG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEGG, изучите текущую цену PEGG!

Прогноз цены PEGG

Хотите узнать, куда может двигаться PEGG? Наша страница прогноза цены PEGG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.