Токеномика PokPok Golden Egg (PEGG) Откройте для себя ключевую информацию о PokPok Golden Egg (PEGG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PokPok Golden Egg (PEGG) PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options. Официальный сайт: https://pokpok.io Whitepaper: https://pokpok.gitbook.io Купить PEGG сейчас!

Токеномика и анализ цен PokPok Golden Egg (PEGG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PokPok Golden Egg (PEGG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 523,49K $ 523,49K $ 523,49K Общее предложение: $ 10,59M $ 10,59M $ 10,59M Оборотное предложение: $ 7,18M $ 7,18M $ 7,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 772,42K $ 772,42K $ 772,42K Исторический максимум: $ 5,81 $ 5,81 $ 5,81 Исторический минимум: $ 0,055458 $ 0,055458 $ 0,055458 Текущая цена: $ 0,073029 $ 0,073029 $ 0,073029 Узнайте больше о цене PokPok Golden Egg (PEGG)

Токеномика PokPok Golden Egg (PEGG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PokPok Golden Egg (PEGG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEGG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEGG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEGG, изучите текущую цену PEGG!

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