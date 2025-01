Что такое PokeDX (PDX)

PokeDX is bringing sophisticated trading capabilities to DeFi by rethinking how DEX aggregators operate. Experience best-in-class trading tools, real-time charts and portfolio management all wrapped in a simple yet powerful UI. Powered by the $PDX reflect token.

