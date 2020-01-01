Токеномика Pog Coin (POGS) Откройте для себя ключевую информацию о Pog Coin (POGS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pog Coin (POGS) POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games. Официальный сайт: https://explore.pogdigital.com/ Whitepaper: https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf Купить POGS сейчас!

Токеномика и анализ цен Pog Coin (POGS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pog Coin (POGS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,46M $ 2,46M $ 2,46M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,46M $ 2,46M $ 2,46M Исторический максимум: $ 0,04968455 $ 0,04968455 $ 0,04968455 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00122813 $ 0,00122813 $ 0,00122813 Узнайте больше о цене Pog Coin (POGS)

Токеномика Pog Coin (POGS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pog Coin (POGS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POGS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POGS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POGS, изучите текущую цену POGS!

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