Токеномика Pog Coin (POGS)

Токеномика Pog Coin (POGS)

Откройте для себя ключевую информацию о Pog Coin (POGS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Pog Coin (POGS)

POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games.

Официальный сайт:
https://explore.pogdigital.com/
Whitepaper:
https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Pog Coin (POGS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pog Coin (POGS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,46M
$ 2,46M$ 2,46M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,46M
$ 2,46M$ 2,46M
Исторический максимум:
$ 0,04968455
$ 0,04968455$ 0,04968455
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00122813
$ 0,00122813$ 0,00122813

Токеномика Pog Coin (POGS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pog Coin (POGS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POGS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POGS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POGS, изучите текущую цену POGS!

Прогноз цены POGS

Хотите узнать, куда может двигаться POGS? Наша страница прогноза цены POGS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.