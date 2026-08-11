Цена Pochita on Ethereum (POCHITA)
Текущая цена Pochita on Ethereum (POCHITA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POCHITA на USD составляет $ 0 за POCHITA.
На данный момент Pochita on Ethereum занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22 219, при оборотном предложении 420,69B POCHITA. В течение последних 24 часов, POCHITA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе POCHITA изменился на -- за последний час и на -0,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация Pochita on Ethereum составляет $ 22,22K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение POCHITA составляет 420,69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,22K.
--
+0,01%
-0,16%
-0,16%
За сегодня изменение цены Pochita on Ethereum на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pochita on Ethereum на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Pochita on Ethereum на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pochita on Ethereum на USD составило --.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0,01%
|30 дней
|$ 0
|+10,09%
|60 дней
|$ 0
|+15,75%
|90 дней
|--
|--
В 2040 году цена Pochita on Ethereum потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Что такое Pochita на Ethereum?
POCHITA на Ethereum — это проект, полностью принадлежащий сообществу (CTO), который развивается благодаря вдохновлённому мемами сообществу. Это эволюция вирусного криптомема, ставшего популярным после появления Почиты — новой собаки, которую завёл владелец Balltze, знаменитого мема Cheems.
Чем уникальна Pochita на Ethereum?
Проект не имеет никакого участия разработчиков или централизованных команд и полностью находится в руках сообщества. Он воплощает децентрализацию, где решения и направление определяются его сторонниками и держателями.
Для чего можно использовать Pochita на Ethereum?
Токен $POCHITA символизирует общее видение сотрудничества, творчества и веселья в криптопространстве, которое полностью движимо его увлечённым и активным сообществом.
Какова сегодняшняя цена Pochita on Ethereum (POCHITA)?
Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.01%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.
Сколько токенов POCHITA находится в обращении?
Обращающееся предложение POCHITA составляет 420690000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.
Сколько сейчас держателей владеют Pochita on Ethereum?
По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей POCHITA. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.
Какова сегодняшняя рыночная капитализация Pochita on Ethereum?
Рыночная капитализация составляет ₽1662356.2501431760000, что ставит Pochita on Ethereum на 8549-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.
Насколько активно сегодня торгуется POCHITA?
За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.
Что вызывает недавнее движение Pochita on Ethereum?
Недавнее изменение цены на 0.01% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.
|Время (UTC+8)
|Тип
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