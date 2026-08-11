Что такое Pochita на Ethereum?

POCHITA на Ethereum — это проект, полностью принадлежащий сообществу (CTO), который развивается благодаря вдохновлённому мемами сообществу. Это эволюция вирусного криптомема, ставшего популярным после появления Почиты — новой собаки, которую завёл владелец Balltze, знаменитого мема Cheems.

Чем уникальна Pochita на Ethereum?

Проект не имеет никакого участия разработчиков или централизованных команд и полностью находится в руках сообщества. Он воплощает децентрализацию, где решения и направление определяются его сторонниками и держателями.

Для чего можно использовать Pochita на Ethereum?

Токен $POCHITA символизирует общее видение сотрудничества, творчества и веселья в криптопространстве, которое полностью движимо его увлечённым и активным сообществом.

Какова сегодняшняя цена Pochita on Ethereum (POCHITA)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.01%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов POCHITA находится в обращении?

Обращающееся предложение POCHITA составляет 420690000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Pochita on Ethereum?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей POCHITA. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Pochita on Ethereum?

Рыночная капитализация составляет ₽1662356.2501431760000, что ставит Pochita on Ethereum на 8549-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется POCHITA?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Pochita on Ethereum?

Недавнее изменение цены на 0.01% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.