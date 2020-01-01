Токеномика PNL Games (PNL) Откройте для себя ключевую информацию о PNL Games (PNL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PNL Games (PNL) PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet’s PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana. Официальный сайт: https://www.pnlgames.com/ Whitepaper: https://docs.pnlgames.com/ Купить PNL сейчас!

Токеномика и анализ цен PNL Games (PNL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PNL Games (PNL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,70K $ 3,70K $ 3,70K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 950,03M $ 950,03M $ 950,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,90K $ 3,90K $ 3,90K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PNL Games (PNL)

Токеномика PNL Games (PNL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PNL Games (PNL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PNL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PNL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PNL, изучите текущую цену PNL!

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