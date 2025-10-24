Что такое PLYR L1 (PLYR)

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you're a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We've built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

Источник PLYR L1 (PLYR) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика PLYR L1 (PLYR)

Понимание токеномики PLYR L1 (PLYR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PLYR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PLYR L1 (PLYR) Сколько стоит PLYR L1 (PLYR) на сегодня? Актуальная цена PLYR в USD – 0,00394932 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PLYR в USD? $ 0,00394932 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PLYR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PLYR L1? Рыночная капитализация PLYR составляет $ 482,51K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PLYR? Циркулирующее предложение PLYR составляет 122,17M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PLYR? PLYR достиг максимальной цены (ATH) в 0,02441299 USD . Какова была минимальная цена PLYR за все время (ATL)? PLYR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PLYR? Объем торгов за последние 24 часа для PLYR составляет -- USD . Вырастет ли PLYR в цене в этом году? PLYR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PLYR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии PLYR L1 (PLYR)