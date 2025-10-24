Текущая цена PLYR L1 сегодня составляет 0,00394932 USD. Следите за обновлениями цены PLYR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PLYR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PLYR L1 сегодня составляет 0,00394932 USD. Следите за обновлениями цены PLYR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PLYR прямо сейчас на MEXC.

Цена PLYR L1 (PLYR)

Текущая цена 1 PLYR в USD:

$0,00394932
$0,00394932
+36,80%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены PLYR L1 (PLYR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:04:31 (UTC+8)

Информация о ценах PLYR L1 (PLYR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,43%

+36,87%

+699,91%

+699,91%

Текущая цена PLYR L1 (PLYR) составляет $0,00394932. За последние 24 часа PLYR торговался в диапазоне от $ 0,0028855 до $ 0,00393382, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PLYR за все время составляет $ 0,02441299, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, PLYR изменился на +0,43% за последний час, на +36,87% за 24 часа и на +699,91% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PLYR L1 (PLYR)

Текущая рыночная капитализация PLYR L1 составляет $ 482,51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PLYR составляет 122,17M, а общее предложение – 749980973.6142392. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,96M.

История цен PLYR L1 (PLYR) в USD

За сегодня изменение цены PLYR L1 на USD составило $ +0,00106382.
За последние 30 дней изменение цены PLYR L1 на USD составило $ +0,0007865295.
За последние 60 дней изменение цены PLYR L1 на USD составило $ -0,0003262252.
За последние 90 дней изменение цены PLYR L1 на USD составило $ -0,0015309851033412015.

Что такое PLYR L1 (PLYR)

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены PLYR L1 (USD)

Сколько будет стоить PLYR L1 (PLYR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PLYR L1 (PLYR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PLYR L1.

Проверьте прогноз цены PLYR L1!

PLYR на местную валюту

Токеномика PLYR L1 (PLYR)

Понимание токеномики PLYR L1 (PLYR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PLYR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PLYR L1 (PLYR)

Важные обновления индустрии PLYR L1 (PLYR)

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.