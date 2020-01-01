Токеномика Plush Pepe (PPEPE) Откройте для себя ключевую информацию о Plush Pepe (PPEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Plush Pepe (PPEPE) Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity. Официальный сайт: https://plushpepe.org/ Купить PPEPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Plush Pepe (PPEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Plush Pepe (PPEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,68K $ 31,68K $ 31,68K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,68K $ 31,68K $ 31,68K Исторический максимум: $ 0,00369276 $ 0,00369276 $ 0,00369276 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00031671 $ 0,00031671 $ 0,00031671 Узнайте больше о цене Plush Pepe (PPEPE)

Токеномика Plush Pepe (PPEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Plush Pepe (PPEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PPEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PPEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PPEPE, изучите текущую цену PPEPE!

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