Сегодняшняя цена PLEB INDEX

Текущая цена PLEB INDEX (PLEB) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,79% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PLEB на USD составляет $ 0 за PLEB.

На данный момент PLEB INDEX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15 905,56, при оборотном предложении 1,00B PLEB. В течение последних 24 часов, PLEB торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PLEB изменился на +0,01% за последний час и на -15,84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация PLEB INDEX (PLEB)

Рыночная капитализация $ 15,91K$ 15,91K $ 15,91K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 15,91K$ 15,91K $ 15,91K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация PLEB INDEX составляет $ 15,91K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PLEB составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,91K.