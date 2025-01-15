Цена PLC Ultima (PLCU)
Текущая цена PLC Ultima (PLCU) сегодня составляет 53.5 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена PLCU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка PLC Ultima:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 680.67 USD
- Изменение цены PLC Ultima в течение дня составляет -6.10%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены PLC Ultima на USD составило $ -3.47884689935508.
За последние 30 дней изменение цены PLC Ultima на USD составило $ -12.2193144000.
За последние 60 дней изменение цены PLC Ultima на USD составило $ -8.4617151500.
За последние 90 дней изменение цены PLC Ultima на USD составило $ -18.44830282072479.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -3.47884689935508
|-6.10%
|30 дней
|$ -12.2193144000
|-22.83%
|60 дней
|$ -8.4617151500
|-15.81%
|90 дней
|$ -18.44830282072479
|-25.64%
Ознакомьтесь с последним анализом цен PLC Ultima: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.06%
-6.10%
-22.33%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The PLC Ultima blockchain is based on the Litecoin blockchain. Both are characterized by network stability, transparency and high transaction processing speed with the option of using the Segregated Witness protocol upgrade. The developers of PLC Ultima have expanded the functionality of the Litecoin blockchain and increased the scope of its application. The PLC Ultima blockchain uses the CryptoNight hashing algorithm used by Bytecoin and Monero. We have introduced a more equitable distribution of rewards among participants using minting, backed by smart contracts. Additionally, this solution has been tested for vulnerability to all types of attacks, including network separation, hacking attempts, blockchain tampering, keyspace attack, etc.
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