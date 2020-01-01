Токеномика PlayMind (PLAI)

Токеномика PlayMind (PLAI)

Откройте для себя ключевую информацию о PlayMind (PLAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PlayMind (PLAI)

PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry

Официальный сайт:
https://www.playmind.ai/
Whitepaper:
https://whitepaper.playmind.ai/

Токеномика и анализ цен PlayMind (PLAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PlayMind (PLAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 745,00K
$ 745,00K$ 745,00K
Общее предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Оборотное предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 745,00K
$ 745,00K$ 745,00K
Исторический максимум:
$ 0,00193763
$ 0,00193763$ 0,00193763
Исторический минимум:
$ 0,00061014
$ 0,00061014$ 0,00061014
Текущая цена:
$ 0,00074887
$ 0,00074887$ 0,00074887

Токеномика PlayMind (PLAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PlayMind (PLAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PLAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PLAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLAI, изучите текущую цену PLAI!

Прогноз цены PLAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.