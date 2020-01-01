Токеномика Plants VS Ronke (PVR) Откройте для себя ключевую информацию о Plants VS Ronke (PVR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Plants VS Ronke (PVR) Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. Официальный сайт: https://pvr.ronencoin.tech/ Купить PVR сейчас!

Токеномика и анализ цен Plants VS Ronke (PVR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Plants VS Ronke (PVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 180,76K $ 180,76K $ 180,76K Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 213,76M $ 213,76M $ 213,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 253,68K $ 253,68K $ 253,68K Исторический максимум: $ 0,01016038 $ 0,01016038 $ 0,01016038 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0008456 $ 0,0008456 $ 0,0008456 Узнайте больше о цене Plants VS Ronke (PVR)

Токеномика Plants VS Ronke (PVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Plants VS Ronke (PVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PVR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PVR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PVR, изучите текущую цену PVR!

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