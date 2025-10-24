Текущая цена Plantfun сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PLANTFUN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PLANTFUN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Plantfun сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PLANTFUN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PLANTFUN прямо сейчас на MEXC.

Цена Plantfun (PLANTFUN)

Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
Страница обновлена: 2025-10-24 02:20:40 (UTC+8)

Информация о ценах Plantfun (PLANTFUN) (USD)

Текущая цена Plantfun (PLANTFUN) составляет --. За последние 24 часа PLANTFUN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PLANTFUN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, PLANTFUN изменился на +1,30% за последний час, на +7,12% за 24 часа и на -19,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Plantfun (PLANTFUN)

Текущая рыночная капитализация Plantfun составляет $ 8,99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PLANTFUN составляет 991,43M, а общее предложение – 991434911.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,99K.

История цен Plantfun (PLANTFUN) в USD

За сегодня изменение цены Plantfun на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Plantfun на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Plantfun на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Plantfun на USD составило $ 0.

Сегодня$ 0+7,12%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Plantfun (PLANTFUN)

Changing the planet one coin at a time. We plant trees 24/7 o our livestream, do charity donations, community events, and collaboration with local schools for tree planting.

🌱Planted around 700 trees so far, seedlings we planted includes: Mangroves, Almond, Java Plum, Coconuts, Tangerine, Star Apple, Avocado, Guava, Cranberry, and Narra. 🌱Donated more than 2k USD to #teamtrees, basically planting 2k trees with our donation. 🌱Donated around 5k USD to other Charity Organizations. 🌱Gaveaway more than 1k USD to Community Events includes “Plant to Win” and more

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Plantfun (PLANTFUN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Plantfun (USD)

Сколько будет стоить Plantfun (PLANTFUN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Plantfun (PLANTFUN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Plantfun.

Проверьте прогноз цены Plantfun!

Токеномика Plantfun (PLANTFUN)

Понимание токеномики Plantfun (PLANTFUN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PLANTFUN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Plantfun (PLANTFUN)

Сколько стоит Plantfun (PLANTFUN) на сегодня?
Актуальная цена PLANTFUN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PLANTFUN в USD?
Текущая цена PLANTFUN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Plantfun?
Рыночная капитализация PLANTFUN составляет $ 8,99K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PLANTFUN?
Циркулирующее предложение PLANTFUN составляет 991,43M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PLANTFUN?
PLANTFUN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена PLANTFUN за все время (ATL)?
PLANTFUN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов PLANTFUN?
Объем торгов за последние 24 часа для PLANTFUN составляет -- USD.
Вырастет ли PLANTFUN в цене в этом году?
PLANTFUN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PLANTFUN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Plantfun (PLANTFUN)

10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.