Что такое Plantfun (PLANTFUN)

Changing the planet one coin at a time. We plant trees 24/7 o our livestream, do charity donations, community events, and collaboration with local schools for tree planting. 🌱Planted around 700 trees so far, seedlings we planted includes: Mangroves, Almond, Java Plum, Coconuts, Tangerine, Star Apple, Avocado, Guava, Cranberry, and Narra. 🌱Donated more than 2k USD to #teamtrees, basically planting 2k trees with our donation. 🌱Donated around 5k USD to other Charity Organizations. 🌱Gaveaway more than 1k USD to Community Events includes “Plant to Win” and more Changing the planet one coin at a time. We plant trees 24/7 o our livestream, do charity donations, community events, and collaboration with local schools for tree planting. 🌱Planted around 700 trees so far, seedlings we planted includes: Mangroves, Almond, Java Plum, Coconuts, Tangerine, Star Apple, Avocado, Guava, Cranberry, and Narra. 🌱Donated more than 2k USD to #teamtrees, basically planting 2k trees with our donation. 🌱Donated around 5k USD to other Charity Organizations. 🌱Gaveaway more than 1k USD to Community Events includes “Plant to Win” and more

Источник Plantfun (PLANTFUN) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Plantfun (PLANTFUN) Сколько стоит Plantfun (PLANTFUN) на сегодня? Актуальная цена PLANTFUN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PLANTFUN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PLANTFUN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Plantfun? Рыночная капитализация PLANTFUN составляет $ 8,99K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PLANTFUN? Циркулирующее предложение PLANTFUN составляет 991,43M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PLANTFUN? PLANTFUN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена PLANTFUN за все время (ATL)? PLANTFUN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PLANTFUN? Объем торгов за последние 24 часа для PLANTFUN составляет -- USD . Вырастет ли PLANTFUN в цене в этом году? PLANTFUN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PLANTFUN для более подробного анализа.

