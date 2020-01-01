Токеномика Plant (PLANT) Откройте для себя ключевую информацию о Plant (PLANT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Plant (PLANT) Plant is a SocialFi project hosted on Solana, combining AI-driven functionality with community engagement. The project features an evolving AI agent represented as a digital plant that grows smarter through user interactions. Community members train the Plant by suggesting tokens and providing context via X. These interactions enable the Plant to build memory, predict token trends, and develop its AI capabilities. Participants are incentivized through token-based airdrops ("raindrops") determined by their interaction level, creating a gamified and rewarding ecosystem. Plant integrates predictive analytics, decentralized finance elements, and community-driven AI evolution, offering a unique platform where users actively shape the project's growth and benefit from its insights. This combination of AI, community input, and decentralized rewards establishes Plant as an innovative leader in the SocialFi space. Официальный сайт: https://plant.fun/ Купить PLANT сейчас!

Токеномика и анализ цен Plant (PLANT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Plant (PLANT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 110,98K $ 110,98K $ 110,98K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 110,98K $ 110,98K $ 110,98K Исторический максимум: $ 0,00234174 $ 0,00234174 $ 0,00234174 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011098 $ 0,00011098 $ 0,00011098 Узнайте больше о цене Plant (PLANT)

Токеномика Plant (PLANT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Plant (PLANT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLANT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLANT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLANT, изучите текущую цену PLANT!

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