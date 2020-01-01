Токеномика Planet Mojo (MOJO) Откройте для себя ключевую информацию о Planet Mojo (MOJO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Planet Mojo (MOJO) $MOJO is the utility token for Planet Mojo and its ecosystem of games, products and experiences. $MOJO powers token-gated products, services, and experiences called $MOJO Sinks. $MOJO is distributed through Gameplay and Sink Distributions. Planet Mojo is an ecosystem of interoperable games set on a mysterious alien planet. Founded by game industry veterans, backed by Animoca brands, Merit Circle & other top funds. Официальный сайт: https://www.planetmojo.io/ Whitepaper: https://planetmojo.docsend.com/view/zk7q2hbwxbfdiykb Купить MOJO сейчас!

Токеномика и анализ цен Planet Mojo (MOJO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Planet Mojo (MOJO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Исторический максимум: $ 0,337898 $ 0,337898 $ 0,337898 Исторический минимум: $ 0,00112156 $ 0,00112156 $ 0,00112156 Текущая цена: $ 0,00112996 $ 0,00112996 $ 0,00112996 Узнайте больше о цене Planet Mojo (MOJO)

Токеномика Planet Mojo (MOJO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Planet Mojo (MOJO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOJO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOJO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOJO, изучите текущую цену MOJO!

Прогноз цены MOJO Хотите узнать, куда может двигаться MOJO? Наша страница прогноза цены MOJO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MOJO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!