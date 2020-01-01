Токеномика Planet Mojo (MOJO)

Токеномика Planet Mojo (MOJO)

Откройте для себя ключевую информацию о Planet Mojo (MOJO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Planet Mojo (MOJO)

$MOJO is the utility token for Planet Mojo and its ecosystem of games, products and experiences. $MOJO powers token-gated products, services, and experiences called $MOJO Sinks. $MOJO is distributed through Gameplay and Sink Distributions. Planet Mojo is an ecosystem of interoperable games set on a mysterious alien planet. Founded by game industry veterans, backed by Animoca brands, Merit Circle & other top funds.

Официальный сайт:
https://www.planetmojo.io/
Whitepaper:
https://planetmojo.docsend.com/view/zk7q2hbwxbfdiykb

Токеномика и анализ цен Planet Mojo (MOJO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Planet Mojo (MOJO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M
Исторический максимум:
$ 0,337898
$ 0,337898$ 0,337898
Исторический минимум:
$ 0,00112156
$ 0,00112156$ 0,00112156
Текущая цена:
$ 0,00112996
$ 0,00112996$ 0,00112996

Токеномика Planet Mojo (MOJO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Planet Mojo (MOJO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOJO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOJO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOJO, изучите текущую цену MOJO!

Прогноз цены MOJO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.