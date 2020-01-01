Токеномика Pitty the Pitbull (PITTY)

Токеномика Pitty the Pitbull (PITTY)

Откройте для себя ключевую информацию о Pitty the Pitbull (PITTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pitty the Pitbull (PITTY)

The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters.

Официальный сайт:
https://www.boredpitty.com

Токеномика и анализ цен Pitty the Pitbull (PITTY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pitty the Pitbull (PITTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,06K
$ 8,06K$ 8,06K
Общее предложение:
$ 999,82M
$ 999,82M$ 999,82M
Оборотное предложение:
$ 999,82M
$ 999,82M$ 999,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,06K
$ 8,06K$ 8,06K
Исторический максимум:
$ 0,00079031
$ 0,00079031$ 0,00079031
Исторический минимум:
$ 0,00000619
$ 0,00000619$ 0,00000619
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Pitty the Pitbull (PITTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pitty the Pitbull (PITTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PITTY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PITTY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PITTY, изучите текущую цену PITTY!

Прогноз цены PITTY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.