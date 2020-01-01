Токеномика Pitty the Pitbull (PITTY) Откройте для себя ключевую информацию о Pitty the Pitbull (PITTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pitty the Pitbull (PITTY) The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters. Официальный сайт: https://www.boredpitty.com Купить PITTY сейчас!

Токеномика и анализ цен Pitty the Pitbull (PITTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pitty the Pitbull (PITTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,06K $ 8,06K $ 8,06K Общее предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M Оборотное предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,06K $ 8,06K $ 8,06K Исторический максимум: $ 0,00079031 $ 0,00079031 $ 0,00079031 Исторический минимум: $ 0,00000619 $ 0,00000619 $ 0,00000619 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pitty the Pitbull (PITTY)

Токеномика Pitty the Pitbull (PITTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pitty the Pitbull (PITTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PITTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PITTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PITTY, изучите текущую цену PITTY!

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