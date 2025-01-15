Логотип Pitquidity Capital

Цена Pitquidity Capital (PITQC)

USD

График цены Pitquidity Capital (PITQC) в реальном времени

$1.35
$1.35$1.35
0.00%(1D)

Цена Pitquidity Capital (PITQC) сегодня

Текущая цена Pitquidity Capital (PITQC) сегодня составляет 1.35 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена PITQC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pitquidity Capital:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 57.43 USD
- Изменение цены Pitquidity Capital в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене PITQC к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах PITQC.

Ценовые показатели Pitquidity Capital (PITQC) - USD

За сегодня изменение цены Pitquidity Capital на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pitquidity Capital на USD составило $ -1.1303574300.
За последние 60 дней изменение цены Pitquidity Capital на USD составило $ -1.0615972050.
За последние 90 дней изменение цены Pitquidity Capital на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -1.1303574300-83.73%
60 дней$ -1.0615972050-78.63%
90 дней$ 0--

Анализ цен Pitquidity Capital (PITQC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Pitquidity Capital: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 16.34
$ 16.34$ 16.34

--

--

-84.53%

Рыночная информация Pitquidity Capital (PITQC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.43
$ 57.43$ 57.43

0.00
0.00 0.00

Что такое Pitquidity Capital (PITQC)

Pitquidity Capital tokenizes profits from crypto trading and shares the profits via a dispersion transaction with all PITQC holders, and documented/recorded on our scoreboard site here https://www.pitquidity.io/scoreboard.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Pitquidity Capital (PITQC)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pitquidity Capital (PITQC)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

PITQC на местную валюту

1 PITQC к AUD
A$2.1735
1 PITQC к GBP
1.0935
1 PITQC к EUR
1.3095
1 PITQC к USD
$1.35
1 PITQC к MYR
RM6.0615
1 PITQC к TRY
47.898
1 PITQC к JPY
¥211.761
1 PITQC к RUB
138.591
1 PITQC к INR
116.613
1 PITQC к IDR
Rp22,131.144
1 PITQC к PHP
79.0965
1 PITQC к EGP
￡E.68.121
1 PITQC к BRL
R$8.235
1 PITQC к CAD
C$1.9305
1 PITQC к BDT
163.296
1 PITQC к NGN
2,099.52
1 PITQC к UAH
56.808
1 PITQC к VES
Bs71.55
1 PITQC к PKR
Rs376.137
1 PITQC к KZT
712.773
1 PITQC к THB
฿46.8315
1 PITQC к TWD
NT$44.5365
1 PITQC к CHF
Fr1.2285
1 PITQC к HKD
HK$10.503
1 PITQC к MAD
.د.م13.5135