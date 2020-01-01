Токеномика Pissing Dog Farts (PDF) Откройте для себя ключевую информацию о Pissing Dog Farts (PDF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pissing Dog Farts (PDF) Pissing Dog Farts is a one-of-a-kind meme coin inspired by the humorous and memorable image of a pissing dog. The project was launched through PumpFun, ensuring transparency with burned liquidity and a fair, community-focused approach. The mission of the project is to bring together the crypto community through humor, creativity, and interactive entertainment. The official website features: A Game with Rewards and Leaderboard: Players can compete in a fun, engaging game and earn rewards based on their performance, fostering an active and competitive community. Meme Generator: Users can create and share custom memes, promoting creativity and viral engagement within the community. By combining humor with functionality, Pissing Dog Farts aims to stand out in the crowded world of meme coins while building a loyal and engaged user base. The project is designed to be more than just a joke—it's a platform for fun, interaction, and long-term community growth. With its burned liquidity and transparent launch, Pissing Dog Farts prioritizes trust and sustainability, ensuring a solid foundation for its growing ecosystem. Whether you're here for the laughs, the competition, or the rewards, this meme coin offers something unique for everyone. Официальный сайт: https://pissingdogfarts.online Купить PDF сейчас!

Токеномика и анализ цен Pissing Dog Farts (PDF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pissing Dog Farts (PDF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,68K $ 30,68K $ 30,68K Общее предложение: $ 985,06M $ 985,06M $ 985,06M Оборотное предложение: $ 985,06M $ 985,06M $ 985,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,68K $ 30,68K $ 30,68K Исторический максимум: $ 0,00775448 $ 0,00775448 $ 0,00775448 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pissing Dog Farts (PDF)

Токеномика Pissing Dog Farts (PDF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pissing Dog Farts (PDF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PDF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PDF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PDF, изучите текущую цену PDF!

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