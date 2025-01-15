Цена Pirate Dice (BOOTY)
Текущая цена Pirate Dice (BOOTY) сегодня составляет 0.00446193 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BOOTY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pirate Dice:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.38 USD
- Изменение цены Pirate Dice в течение дня составляет +0.63%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Pirate Dice на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pirate Dice на USD составило $ -0.0006761845.
За последние 60 дней изменение цены Pirate Dice на USD составило $ -0.0002801708.
За последние 90 дней изменение цены Pirate Dice на USD составило $ -0.000838702780438253.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.63%
|30 дней
|$ -0.0006761845
|-15.15%
|60 дней
|$ -0.0002801708
|-6.27%
|90 дней
|$ -0.000838702780438253
|-15.82%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Pirate Dice: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.02%
+0.63%
+0.17%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Pirate Dice is a yield farming solution deployed on polygon and a haeven for digital pirates and degens alike. Our token is the BOOTY token. Because all self respecting pirates are only in search of the booty. Stake in our yield farm and earn tokens. The BOOTY token is the key to the pirate underworld and is required if you want to participate in pirate games. Rewards are earned at a rate of 1 BOOTY per block. Total supply will be capped at 1,000,000 tokens.
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|1 BOOTY к AUD
A$0.0071837073
|1 BOOTY к GBP
￡0.0036141633
|1 BOOTY к EUR
€0.0043280721
|1 BOOTY к USD
$0.00446193
|1 BOOTY к MYR
RM0.0200340657
|1 BOOTY к TRY
₺0.1583092764
|1 BOOTY к JPY
¥0.6998983398
|1 BOOTY к RUB
₽0.4580617338
|1 BOOTY к INR
₹0.3854215134
|1 BOOTY к IDR
Rp73.1463817392
|1 BOOTY к PHP
₱0.2614244787
|1 BOOTY к EGP
￡E.0.2251489878
|1 BOOTY к BRL
R$0.027217773
|1 BOOTY к CAD
C$0.0063805599
|1 BOOTY к BDT
৳0.5397150528
|1 BOOTY к NGN
₦6.939193536
|1 BOOTY к UAH
₴0.1877580144
|1 BOOTY к VES
Bs0.23648229
|1 BOOTY к PKR
Rs1.2431829366
|1 BOOTY к KZT
₸2.3558098014
|1 BOOTY к THB
฿0.1547843517
|1 BOOTY к TWD
NT$0.1471990707
|1 BOOTY к CHF
Fr0.0040603563
|1 BOOTY к HKD
HK$0.0347138154
|1 BOOTY к MAD
.د.م0.0446639193