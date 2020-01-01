Токеномика Pinky the Pineapple (PINKY) Откройте для себя ключевую информацию о Pinky the Pineapple (PINKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pinky the Pineapple (PINKY) Pinky the Pineapple is our meme-based cryptocurrency project built on Solana. It features "Pinky," a quirky pineapple character, as its mascot, and embraces humor and community-driven content as core elements of its brand. We aim to engage a global audience through social media-driven virality and grassroots marketing. Key Details: Token Name: Pinky the Pineapple Symbol: PINKY Total Supply: 1000000000 Contract Address: BkvnWerVaa6NYvPAdeX5kBsGhCRjDnUUutAa5KbUvJwJ Blockchain Network: Solana Core Utility: Primarily community-driven, focused on meme culture and online engagement. Community Engagement: Social media campaigns, future NFT collectibles, and interactive events designed to promote a strong, decentralized community. The Pinky the Pineapple project is designed with light-hearted fun at its center, but it maintains transparency and aims to develop a lasting ecosystem that in the future will reward its supporters through unique token utilities, staking opportunities, and NFT interactions. Despite its meme coin origins, the project plans for sustainable growth through continuous community involvement and partnerships. Официальный сайт: https://pinkythepineapple.com/ Купить PINKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Pinky the Pineapple (PINKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pinky the Pineapple (PINKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,70K $ 14,70K $ 14,70K Общее предложение: $ 999,22M $ 999,22M $ 999,22M Оборотное предложение: $ 999,22M $ 999,22M $ 999,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,70K $ 14,70K $ 14,70K Исторический максимум: $ 0,00249627 $ 0,00249627 $ 0,00249627 Исторический минимум: $ 0,00001092 $ 0,00001092 $ 0,00001092 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pinky the Pineapple (PINKY)

Токеномика Pinky the Pineapple (PINKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pinky the Pineapple (PINKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PINKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PINKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PINKY, изучите текущую цену PINKY!

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