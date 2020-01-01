Токеномика Ping Dog (PING) Откройте для себя ключевую информацию о Ping Dog (PING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ping Dog (PING) A cute little dog on the solana blockchain $ping Welcome to my world! I’m a cute little dog with soft pink fur and a heart full of excitement. My tail is always wagging with happiness, but don't let the cuteness fool you, i've got a fierce side too! Whether you're here for fun, or something a little wilder, I'm your loyal companion in the brightest universe you've ever seen. Your support and the way you’ve embraced my third child means the world to me. The vision is clear, and the ambition is limitless! Thank you for an incredible first week of Ping - this is just the beginning, with so much more to come! Официальный сайт: https://ping.meme/ Купить PING сейчас!

Токеномика и анализ цен Ping Dog (PING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ping Dog (PING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,86K $ 8,86K $ 8,86K Общее предложение: $ 999,45M $ 999,45M $ 999,45M Оборотное предложение: $ 999,45M $ 999,45M $ 999,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,86K $ 8,86K $ 8,86K Исторический максимум: $ 0,00572043 $ 0,00572043 $ 0,00572043 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ping Dog (PING)

Токеномика Ping Dog (PING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ping Dog (PING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PING, изучите текущую цену PING!

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