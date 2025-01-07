Цена Ping Dog (PING)
Текущая цена Ping Dog (PING) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 25.58K USD. Цена PING к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ping Dog:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 319.91 USD
- Изменение цены Ping Dog в течение дня составляет -3.31%
- Оборотное предложение составляет 999.87M USD
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За сегодня изменение цены Ping Dog на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ping Dog на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ping Dog на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ping Dog на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-3.31%
|30 дней
|$ 0
|-16.03%
|60 дней
|$ 0
|-98.65%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Ping Dog: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.76%
-3.31%
+9.49%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
A cute little dog on the solana blockchain $ping Welcome to my world! I’m a cute little dog with soft pink fur and a heart full of excitement. My tail is always wagging with happiness, but don't let the cuteness fool you, i've got a fierce side too! Whether you're here for fun, or something a little wilder, I'm your loyal companion in the brightest universe you've ever seen. Your support and the way you’ve embraced my third child means the world to me. The vision is clear, and the ambition is limitless! Thank you for an incredible first week of Ping - this is just the beginning, with so much more to come!
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