Токеномика Pigeon Tech (GOVAI) Откройте для себя ключевую информацию о Pigeon Tech (GOVAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pigeon Tech (GOVAI) Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution! Официальный сайт: https://govai.meme Купить GOVAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Pigeon Tech (GOVAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pigeon Tech (GOVAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 512,20K $ 512,20K $ 512,20K Общее предложение: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M Оборотное предложение: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 512,20K $ 512,20K $ 512,20K Исторический максимум: $ 0,0086572 $ 0,0086572 $ 0,0086572 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00051228 $ 0,00051228 $ 0,00051228 Узнайте больше о цене Pigeon Tech (GOVAI)

Токеномика Pigeon Tech (GOVAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pigeon Tech (GOVAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOVAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOVAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOVAI, изучите текущую цену GOVAI!

Прогноз цены GOVAI Хотите узнать, куда может двигаться GOVAI? Наша страница прогноза цены GOVAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GOVAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!