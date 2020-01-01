Токеномика Pichi Finance (PCH) Откройте для себя ключевую информацию о Pichi Finance (PCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pichi Finance (PCH) Pichi Finance is a trustless points trading protocol that leverages on the ERC-6551 standard, to allow price discovery on tokens Pre and Post-TGE. The ERC-6551 allows for NFTs minted in Pichi to be treated like normal self-custodial wallets - allowing them to own assets, and even points. We are also creating a platform for users to trade vested and/or locked tokens without the need to compromise private key. They can then be traded on our marketplace trustlessly, without any collateral needed. Официальный сайт: https://pichi.finance Whitepaper: https://docs.pichi.finance Купить PCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Pichi Finance (PCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pichi Finance (PCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,84K $ 8,84K $ 8,84K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 121,00M $ 121,00M $ 121,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 73,03K $ 73,03K $ 73,03K Исторический максимум: $ 0,02296472 $ 0,02296472 $ 0,02296472 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pichi Finance (PCH)

Токеномика Pichi Finance (PCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pichi Finance (PCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PCH, изучите текущую цену PCH!

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