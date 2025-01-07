Цена Pichi Finance (PCH)
Текущая цена Pichi Finance (PCH) сегодня составляет 0.00158727 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 192.06K USD. Цена PCH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pichi Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 103.18K USD
- Изменение цены Pichi Finance в течение дня составляет +7.75%
- Оборотное предложение составляет 121.00M USD
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За сегодня изменение цены Pichi Finance на USD составило $ +0.00011418.
За последние 30 дней изменение цены Pichi Finance на USD составило $ -0.0001229204.
За последние 60 дней изменение цены Pichi Finance на USD составило $ -0.0001517258.
За последние 90 дней изменение цены Pichi Finance на USD составило $ -0.0050211171232807895.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00011418
|+7.75%
|30 дней
|$ -0.0001229204
|-7.74%
|60 дней
|$ -0.0001517258
|-9.55%
|90 дней
|$ -0.0050211171232807895
|-75.98%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Pichi Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+10.39%
+7.75%
+46.46%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Pichi Finance is a trustless points trading protocol that leverages on the ERC-6551 standard, to allow price discovery on tokens Pre and Post-TGE. The ERC-6551 allows for NFTs minted in Pichi to be treated like normal self-custodial wallets - allowing them to own assets, and even points. We are also creating a platform for users to trade vested and/or locked tokens without the need to compromise private key. They can then be traded on our marketplace trustlessly, without any collateral needed.
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