Что такое PHUMPTOM (PHUM)

PHUMPTOM (PHUM) is a meme token, the symbol of which is a phantom. The story of this character is built around trading, and according to legend, he was born on the pump platform.fun from the energy of green candles. Now it is a symbol of green charts, the keeper of green candles. His presence portends growth, and he brings good luck to traders. A positive character who tells his story like an adventure, generates memes where he always rushes to the aid of traders and gives good luck to holders.

Источник PHUMPTOM (PHUM) Официальный веб-сайт

Прогноз цены PHUMPTOM (USD)

Сколько будет стоить PHUMPTOM (PHUM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PHUMPTOM (PHUM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PHUMPTOM.

Проверьте прогноз цены PHUMPTOM!

PHUM на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика PHUMPTOM (PHUM)

Понимание токеномики PHUMPTOM (PHUM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PHUM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PHUMPTOM (PHUM) Сколько стоит PHUMPTOM (PHUM) на сегодня? Актуальная цена PHUM в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PHUM в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PHUM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PHUMPTOM? Рыночная капитализация PHUM составляет $ 5,46K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PHUM? Циркулирующее предложение PHUM составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PHUM? PHUM достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена PHUM за все время (ATL)? PHUM достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PHUM? Объем торгов за последние 24 часа для PHUM составляет -- USD . Вырастет ли PHUM в цене в этом году? PHUM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PHUM для более подробного анализа.

