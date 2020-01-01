Токеномика Phonon DAO (PHONON) Откройте для себя ключевую информацию о Phonon DAO (PHONON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Phonon DAO (PHONON) Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level. Официальный сайт: https://phonon.network/ Купить PHONON сейчас!

Токеномика и анализ цен Phonon DAO (PHONON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phonon DAO (PHONON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57,53K $ 57,53K $ 57,53K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 7,17B $ 7,17B $ 7,17B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,20K $ 80,20K $ 80,20K Исторический максимум: $ 0,01391468 $ 0,01391468 $ 0,01391468 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Phonon DAO (PHONON)

Токеномика Phonon DAO (PHONON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Phonon DAO (PHONON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHONON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHONON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHONON, изучите текущую цену PHONON!

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