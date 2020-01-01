Токеномика Phavercoin (SOCIAL) Откройте для себя ключевую информацию о Phavercoin (SOCIAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Phavercoin (SOCIAL) Phaver is a leading decentralized social app. It allows users to secure their profiles on Lens protocol and Farcaster and cross-post across those networks. With its native token $SOCIAL, Phaver is entering from initial "DeSoc" era to "SocialFi" era, with the token's utilities tied to app's point economy and in-app wallet enabling on-chain transactions incl. tipping, gated content, gamified boosts and item collection. Users are also able to connect multiple external wallets for social and ecosystem benefits, incl. proprietary Cred score. Phaver has its own native app and supergraph connecting the largest social protocols: Lens Protocol and Farcaster. Phaver's native token $SOCIAL is omnichain fungible token on Ethereum, Base and Cyber and has in-app and protocol frames compatibility and token utility. Официальный сайт: https://phaver.com/ Whitepaper: https://phaver.gitbook.io/whitepaper-phaver Купить SOCIAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Phavercoin (SOCIAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phavercoin (SOCIAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,51K $ 9,51K $ 9,51K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,20B $ 3,20B $ 3,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,72K $ 29,72K $ 29,72K Исторический максимум: $ 0,01748636 $ 0,01748636 $ 0,01748636 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Phavercoin (SOCIAL)

Токеномика Phavercoin (SOCIAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Phavercoin (SOCIAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOCIAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOCIAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOCIAL, изучите текущую цену SOCIAL!

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