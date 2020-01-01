Токеномика Phantom GhostDOG (PHANT) Откройте для себя ключевую информацию о Phantom GhostDOG (PHANT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Phantom GhostDOG (PHANT) Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education! Официальный сайт: https://phant.fyi/ Купить PHANT сейчас!

Токеномика и анализ цен Phantom GhostDOG (PHANT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phantom GhostDOG (PHANT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,19K $ 52,19K $ 52,19K Общее предложение: $ 287,00B $ 287,00B $ 287,00B Оборотное предложение: $ 287,00B $ 287,00B $ 287,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,19K $ 52,19K $ 52,19K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Phantom GhostDOG (PHANT)

Токеномика Phantom GhostDOG (PHANT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Phantom GhostDOG (PHANT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHANT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHANT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHANT, изучите текущую цену PHANT!

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