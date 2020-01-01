Токеномика Pew Pew (PEW) Откройте для себя ключевую информацию о Pew Pew (PEW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pew Pew (PEW) PEW isn’t your average memecoin. Born from the chaos of 4chan culture and sci-fi vibes, OG meme confirmed by many. PEW PEW is a movement, not just a meme coin. The energy, the drive—it’s all here. And let’s not forget: Elon Musk’s “pew pew” Starlink tweet has set the stage. 🛰⚡️ The connection to meme culture and 4chan’s leetspeak pew pew legacy gives us a unique edge. Because this is the moment where legends are made. Let’s turn up the heat and take this to the next level. Официальный сайт: https://pewpew.meme/ Купить PEW сейчас!

Токеномика и анализ цен Pew Pew (PEW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pew Pew (PEW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,19K $ 8,19K $ 8,19K Общее предложение: $ 897,01M $ 897,01M $ 897,01M Оборотное предложение: $ 897,01M $ 897,01M $ 897,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,19K $ 8,19K $ 8,19K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pew Pew (PEW)

Токеномика Pew Pew (PEW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pew Pew (PEW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEW, изучите текущую цену PEW!

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