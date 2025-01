Что такое pETH (PETH)

pETH is an Ethereum derivative supported by the JPEG'd protocol. It is minted when a user borrows against their NFT and burned when they decide to repay their loan. Unlike the 2% interest rate for borrowing PUSd, minting $pETH against an NFT has a 5% interest rate.

