Токеномика Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Откройте для себя ключевую информацию о Pesto the Baby King Penguin (PESTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide! Официальный сайт: https://www.pestosol.com Купить PESTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pesto the Baby King Penguin (PESTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 705,67K $ 705,67K $ 705,67K Общее предложение: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M Оборотное предложение: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 705,67K $ 705,67K $ 705,67K Исторический максимум: $ 0,02946025 $ 0,02946025 $ 0,02946025 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00070577 $ 0,00070577 $ 0,00070577 Узнайте больше о цене Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Токеномика Pesto the Baby King Penguin (PESTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pesto the Baby King Penguin (PESTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PESTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PESTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PESTO, изучите текущую цену PESTO!

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