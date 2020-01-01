Токеномика Perpetuum Coin (PRP) Откройте для себя ключевую информацию о Perpetuum Coin (PRP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Perpetuum Coin (PRP) PERPETUUM is a deflationary token that installs an ethereum and bitcoin mining farm with the benefits of its tokenomy. With the benefits of the mining rig, the PERPETUUM token is repurchased and then the bought tokens are sent to the dead wallet. This produces a constant increase in liquidity that helps to raise the price floor, adding liquidity that will never be extracted again by those purchases, hence adding true value to the holders. Part of the buyback is used again through the tokenomics to the system, therefore being classified as a perpetual system. Официальный сайт: https://www.perpetuumcoin.com/ Купить PRP сейчас!

Токеномика и анализ цен Perpetuum Coin (PRP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Perpetuum Coin (PRP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 743,47K $ 743,47K $ 743,47K Исторический максимум: $ 0,100573 $ 0,100573 $ 0,100573 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00074347 $ 0,00074347 $ 0,00074347 Узнайте больше о цене Perpetuum Coin (PRP)

Токеномика Perpetuum Coin (PRP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Perpetuum Coin (PRP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRP, изучите текущую цену PRP!

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