Токеномика Pepper Meme (PEPPER) Откройте для себя ключевую информацию о Pepper Meme (PEPPER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepper Meme (PEPPER) $PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand. Официальный сайт: https://pepper.meme Купить PEPPER сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepper Meme (PEPPER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepper Meme (PEPPER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,75M $ 5,75M $ 5,75M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,75M $ 5,75M $ 5,75M Исторический максимум: $ 0,0067811 $ 0,0067811 $ 0,0067811 Исторический минимум: $ 0,00051362 $ 0,00051362 $ 0,00051362 Текущая цена: $ 0,00580629 $ 0,00580629 $ 0,00580629 Узнайте больше о цене Pepper Meme (PEPPER)

Токеномика Pepper Meme (PEPPER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepper Meme (PEPPER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPPER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPPER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPPER, изучите текущую цену PEPPER!

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