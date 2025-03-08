Цена Pepper Meme (PEPPER)
Текущая цена Pepper Meme (PEPPER) сегодня составляет 0.00095989 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 959.59K USD. Цена PEPPER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pepper Meme:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 150.06K USD
- Изменение цены Pepper Meme в течение дня составляет +31.93%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены Pepper Meme на USD составило $ +0.00023231.
За последние 30 дней изменение цены Pepper Meme на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Pepper Meme на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pepper Meme на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00023231
|+31.93%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Pepper Meme: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.01%
+31.93%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.
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