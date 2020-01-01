Токеномика PEPEPOW (PEPEW) Откройте для себя ключевую информацию о PEPEPOW (PEPEW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PEPEPOW (PEPEW) A POW/POS hybrid, that runs on the memehash algorithm, offering fast, affordable and private transactions. Using a DAO development programme for long term growth, and the expansion the PEPEPOW ecosystem. Официальный сайт: https://pepepow.org Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1FIs7lQo_7tjNhJ9n95_YrvuIGmLlSjmkKqEWIktlU5Q Купить PEPEW сейчас!

Токеномика и анализ цен PEPEPOW (PEPEW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PEPEPOW (PEPEW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 105,89K $ 105,89K $ 105,89K Общее предложение: $ 50,63B $ 50,63B $ 50,63B Оборотное предложение: $ 50,55B $ 50,55B $ 50,55B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 106,05K $ 106,05K $ 106,05K Исторический максимум: $ 0,00302514 $ 0,00302514 $ 0,00302514 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PEPEPOW (PEPEW)

Токеномика PEPEPOW (PEPEW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PEPEPOW (PEPEW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPEW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPEW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPEW, изучите текущую цену PEPEW!

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