Токеномика Pepek Philippe (PEPEK) Откройте для себя ключевую информацию о Pepek Philippe (PEPEK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepek Philippe (PEPEK) Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience. Официальный сайт: https://pepek.vip Купить PEPEK сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepek Philippe (PEPEK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepek Philippe (PEPEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,48K $ 6,48K $ 6,48K Общее предложение: $ 898,94M $ 898,94M $ 898,94M Оборотное предложение: $ 898,94M $ 898,94M $ 898,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,48K $ 6,48K $ 6,48K Исторический максимум: $ 0,00100376 $ 0,00100376 $ 0,00100376 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pepek Philippe (PEPEK)

Токеномика Pepek Philippe (PEPEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepek Philippe (PEPEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPEK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPEK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPEK, изучите текущую цену PEPEK!

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