Токеномика Pepe Undead (PEPEZ) Откройте для себя ключевую информацию о Pepe Undead (PEPEZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepe Undead (PEPEZ) One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead. 🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed. 🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs. 🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection. Официальный сайт: https://pepeundead.com Купить PEPEZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepe Undead (PEPEZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepe Undead (PEPEZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,11K $ 6,11K $ 6,11K Общее предложение: $ 589,28M $ 589,28M $ 589,28M Оборотное предложение: $ 589,28M $ 589,28M $ 589,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,11K $ 6,11K $ 6,11K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pepe Undead (PEPEZ)

Токеномика Pepe Undead (PEPEZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepe Undead (PEPEZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPEZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPEZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPEZ, изучите текущую цену PEPEZ!

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