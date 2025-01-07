Цена Pepe Le Pew Coin ($PLPC)
Текущая цена Pepe Le Pew Coin ($PLPC) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 63.05K USD. Цена $PLPC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pepe Le Pew Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 689.64 USD
- Изменение цены Pepe Le Pew Coin в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 98.18T USD
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За сегодня изменение цены Pepe Le Pew Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pepe Le Pew Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Pepe Le Pew Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pepe Le Pew Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-18.58%
|60 дней
|$ 0
|+12.64%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Pepe Le Pew Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-3.14%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Pepe Le Pew Coin is a pure meme coin with 0% taxes, renounced ownership, liquidity locked for 1,000 years and renounced, but with burn mechanics, utility and gamification baked into the contract, allowing Pepe Le Pew Coin move and grow easily with market as a contender for a top altcoin, in addition to being able to easily get onto centralized exchanges as demand dictates. This provides DeFi and Centralized Exchange holders the same experience. Pepe Le Pew Coin was born out of the community requesting the team create a meme coin with the legs to go the distance and become the next top alt coin. The team put months of effort into Pepe Le Pew Coin design and development to come up with something truly unique; a pure meme coin that includes mechanics, utility and governance.
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