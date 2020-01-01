Токеномика Pepe KRC20 ($PEPE) Откройте для себя ключевую информацию о Pepe KRC20 ($PEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepe KRC20 ($PEPE) Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​. Официальный сайт: https://www.pepekrc20.com Купить $PEPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepe KRC20 ($PEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepe KRC20 ($PEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 544,21K $ 544,21K $ 544,21K Общее предложение: $ 28,70B $ 28,70B $ 28,70B Оборотное предложение: $ 28,70B $ 28,70B $ 28,70B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 544,21K $ 544,21K $ 544,21K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pepe KRC20 ($PEPE)

Токеномика Pepe KRC20 ($PEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepe KRC20 ($PEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $PEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $PEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $PEPE, изучите текущую цену $PEPE!

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