Токеномика Pencils Protocol (DAPP) Откройте для себя ключевую информацию о Pencils Protocol (DAPP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pencils Protocol (DAPP) Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. Официальный сайт: https://pencilsprotocol.io/ Whitepaper: https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper Купить DAPP сейчас!

Токеномика и анализ цен Pencils Protocol (DAPP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pencils Protocol (DAPP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 304,05K $ 304,05K $ 304,05K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 57,07M $ 57,07M $ 57,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 532,80K $ 532,80K $ 532,80K Исторический максимум: $ 1,058 $ 1,058 $ 1,058 Исторический минимум: $ 0,00478178 $ 0,00478178 $ 0,00478178 Текущая цена: $ 0,00532998 $ 0,00532998 $ 0,00532998 Узнайте больше о цене Pencils Protocol (DAPP)

Токеномика Pencils Protocol (DAPP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pencils Protocol (DAPP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DAPP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DAPP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAPP, изучите текущую цену DAPP!

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