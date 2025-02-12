Цена PeerMe SUPER (SUPER)
Текущая цена PeerMe SUPER (SUPER) сегодня составляет 0.01086294 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SUPER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка PeerMe SUPER:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 23.22 USD
- Изменение цены PeerMe SUPER в течение дня составляет +1.50%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене SUPER к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах SUPER.
За сегодня изменение цены PeerMe SUPER на USD составило $ +0.0001608.
За последние 30 дней изменение цены PeerMe SUPER на USD составило $ -0.0032490445.
За последние 60 дней изменение цены PeerMe SUPER на USD составило $ -0.0046625335.
За последние 90 дней изменение цены PeerMe SUPER на USD составило $ -0.000350618367306243.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.0001608
|+1.50%
|30 дней
|$ -0.0032490445
|-29.90%
|60 дней
|$ -0.0046625335
|-42.92%
|90 дней
|$ -0.000350618367306243
|-3.12%
Ознакомьтесь с последним анализом цен PeerMe SUPER: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.19%
+1.50%
+7.27%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
PeerMe is an ecosystem of distributed power, collaboration & fun. A social infrastructure that allows builders all around the world to come together and work on something they believe in – a shared goal & philosophy. Building a better society, a super society is just a side-effect. In all of that, we care about creating automated & autonomous systems with a minimum of bureaucracy, full transparency, and shared ownership that serves the general public. This is our way of creating the ever-promised society of the people, by the people, for the people. Peers are people like you and me, and the way we know each other is through the identity service we call PEERID. PEERID contains information about us that is used to prove authenticity & trust to the people we interact with & potentially work within PeerMe. This may include personal information like your name, your origin, a free-to-chose picture in form of an NFT, a trust level, social connections, past contributions, and many other data points that help give people an idea of who we are. PEERID is how people know you in PeerMe. PeerMe is a place where anyone can start or find self-sufficient communities that work towards a shared goal. They operate using their own ESDT token as a financial resource and have their own governance system in place. We call these communities Peerings. They have many similarities to what we know as DAOs (Decentralized Autonomous Organization) and are a place of progress, fun, purpose & belonging.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 SUPER к AUD
A$0.0171634452
|1 SUPER к GBP
￡0.008690352
|1 SUPER к EUR
€0.0104284224
|1 SUPER к USD
$0.01086294
|1 SUPER к MYR
RM0.0484487124
|1 SUPER к TRY
₺0.3912830988
|1 SUPER к JPY
¥1.6607262672
|1 SUPER к RUB
₽1.0479478218
|1 SUPER к INR
₹0.9427945626
|1 SUPER к IDR
Rp178.0809551136
|1 SUPER к PHP
₱0.6318972198
|1 SUPER к EGP
￡E.0.5481439524
|1 SUPER к BRL
R$0.0625705344
|1 SUPER к CAD
C$0.0154253748
|1 SUPER к BDT
৳1.3194126924
|1 SUPER к NGN
₦16.335146025
|1 SUPER к UAH
₴0.4528759686
|1 SUPER к VES
Bs0.6517764
|1 SUPER к PKR
Rs3.0308688894
|1 SUPER к KZT
₸5.4974080458
|1 SUPER к THB
฿0.369883107
|1 SUPER к TWD
NT$0.3564130614
|1 SUPER к CHF
Fr0.0098852754
|1 SUPER к HKD
HK$0.0846223026
|1 SUPER к MAD
.د.م0.1089552882