Токеномика Pedro Raccoon (GINGER) Откройте для себя ключевую информацию о Pedro Raccoon (GINGER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pedro Raccoon (GINGER) Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger. Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online. This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER. Официальный сайт: https://gingerraccoon.vip Купить GINGER сейчас!

Токеномика и анализ цен Pedro Raccoon (GINGER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pedro Raccoon (GINGER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,17K $ 34,17K $ 34,17K Общее предложение: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M Оборотное предложение: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,17K $ 34,17K $ 34,17K Исторический максимум: $ 0,00195145 $ 0,00195145 $ 0,00195145 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pedro Raccoon (GINGER)

Токеномика Pedro Raccoon (GINGER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pedro Raccoon (GINGER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GINGER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GINGER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GINGER, изучите текущую цену GINGER!

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