Цена Pearl (PEARL)
Текущая цена Pearl (PEARL) сегодня составляет 0.0722 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 743.40K USD. Цена PEARL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pearl:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.77K USD
- Изменение цены Pearl в течение дня составляет -0.56%
- Оборотное предложение составляет 10.47M USD
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За сегодня изменение цены Pearl на USD составило $ -0.00040816274016947.
За последние 30 дней изменение цены Pearl на USD составило $ -0.0246078610.
За последние 60 дней изменение цены Pearl на USD составило $ -0.0616739114.
За последние 90 дней изменение цены Pearl на USD составило $ -0.0399192384892339.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00040816274016947
|-0.56%
|30 дней
|$ -0.0246078610
|-34.08%
|60 дней
|$ -0.0616739114
|-85.42%
|90 дней
|$ -0.0399192384892339
|-35.60%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Pearl: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.95%
-0.56%
-2.84%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is Pearl? Pearl is Polygon's native liquidity layer, prioritizing RWAs, and promoting value generation. Pearl provides a liquidity solution for both new and existing protocols, solving liquidity challenges while also serving as an efficient solution to long-term liquidity incentivization. Pearl is owned by its users—protocols and investors—with their collective contributions helping to establish Pearl as one of DeFi’s premier AMMs. In an economy that's decentralized and open-source. What is PEARL? PEARL (ERC-20) is the main utility token for Pearl. PEARL is used as a reward to incentivize liquidity providers to optimize trading conditions. Users who add liquidity and stake LP tokens earn PEARL. What is vePEARL? vePEARL (ERC-721 NFT) is the vote-escrowed version of PEARL. Users can lock i.e. vote-escrow their PEARL tokens for up to 2 years to get vePEARL, giving them the power to vote on the platform's gauges, which control how emissions are allocated to the various liquidity pools on Pearl. The longer the lock, the higher the amount of voting power received.
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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 PEARL к AUD
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|1 PEARL к USD
$0.0722
|1 PEARL к MYR
RM0.323456
|1 PEARL к TRY
₺2.539274
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¥11.35345
|1 PEARL к RUB
₽7.214946
|1 PEARL к INR
₹6.165158
|1 PEARL к IDR
Rp1,164.515966
|1 PEARL к PHP
₱4.235252
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￡E.3.672092
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R$0.485184
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C$0.103246
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৳8.61346
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