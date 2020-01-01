Токеномика Peanut the Doge (PDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о Peanut the Doge (PDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Peanut the Doge (PDOGE) A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! Peanut the Doge: A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! PDOGE - is a memecoin. Don’t mortgage your house or sell your grandma’s jewelry for PDOGE tokens – unless she’s okay with that. Always invest responsibly and remember, it’s all just peanuts and fun ... PDOGE is not responsible for sudden peanut cravings, squirrel sightings, or excessive laughter Официальный сайт: https://pdoge.io/ Купить PDOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Peanut the Doge (PDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Peanut the Doge (PDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,47K $ 31,47K $ 31,47K Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,47K $ 31,47K $ 31,47K Исторический максимум: $ 0,00191019 $ 0,00191019 $ 0,00191019 Исторический минимум: $ 0,00002505 $ 0,00002505 $ 0,00002505 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Peanut the Doge (PDOGE)

Токеномика Peanut the Doge (PDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Peanut the Doge (PDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PDOGE, изучите текущую цену PDOGE!

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