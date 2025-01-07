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Цена PDX Coin (PDX)

USD

График цены PDX Coin (PDX) в реальном времени

$127.07
$127.07$127.07
-30.90%(1D)

Цена PDX Coin (PDX) сегодня

Текущая цена PDX Coin (PDX) сегодня составляет 127.07 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена PDX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка PDX Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 554.01K USD
- Изменение цены PDX Coin в течение дня составляет -30.99%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели PDX Coin (PDX) - USD

За сегодня изменение цены PDX Coin на USD составило $ -57.080459297241.
За последние 30 дней изменение цены PDX Coin на USD составило $ -42.1971387530.
За последние 60 дней изменение цены PDX Coin на USD составило $ -40.1057952790.
За последние 90 дней изменение цены PDX Coin на USD составило $ -60.76220720955427.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -57.080459297241-30.99%
30 дней$ -42.1971387530-33.20%
60 дней$ -40.1057952790-31.56%
90 дней$ -60.76220720955427-32.34%

Анализ цен PDX Coin (PDX)

Ознакомьтесь с последним анализом цен PDX Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 107.18
$ 107.18$ 107.18

$ 185.38
$ 185.38$ 185.38

$ 196.1
$ 196.1$ 196.1

-30.30%

-30.99%

-31.01%

Рыночная информация PDX Coin (PDX)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 554.01K
$ 554.01K$ 554.01K

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Что такое PDX Coin (PDX)

PDX is a digital currency that is at the core of a powerful new banking and financial services ecosystem

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Источник PDX Coin (PDX)

Официальный веб-сайт

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PDX на местную валюту

1 PDX к AUD
A$202.0413
1 PDX к GBP
100.3853
1 PDX к EUR
121.9872
1 PDX к USD
$127.07
1 PDX к MYR
RM569.2736
1 PDX к TRY
4,490.6538
1 PDX к JPY
¥20,035.1269
1 PDX к RUB
13,595.2193
1 PDX к INR
10,891.1697
1 PDX к IDR
Rp2,049,515.8421
1 PDX к PHP
7,380.2256
1 PDX к EGP
￡E.6,436.0955
1 PDX к BRL
R$771.3149
1 PDX к CAD
C$181.7101
1 PDX к BDT
15,477.126
1 PDX к NGN
196,398.1213
1 PDX к UAH
5,376.3317
1 PDX к VES
Bs6,607.64
1 PDX к PKR
Rs35,414.409
1 PDX к KZT
67,197.1574
1 PDX к THB
฿4,376.2908
1 PDX к TWD
NT$4,156.4597
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Fr114.363
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